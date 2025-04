Por isto Maria Botelho Moniz não esperava... Entre lágrimas, a apresentadora questiona: «O que estou a fazer na capa do teu telemóvel?»

Filho de Maria Botelho Moniz derrete seguidores ao ajudar a mãe no jardim – Veja as fotos!

Em direto, Maria Botelho Moniz foi apanhada de surpresa com uma revelação inesperada que a deixou em lágrimas.

Em abril de 2022, o estúdio do «Dois às 10» foi palco de um dos momentos mais emocionantes da sua história. Olinda, uma jovem portadora de paralisia cerebral e fã incondicional de Maria Botelho Moniz, protagonizou um encontro que tocou corações por todo o país.

A história de Olinda foi contada inicialmente pela sua mãe, Rosa Estefânia, convidada do programa. Com uma sinceridade comovente, Rosa partilhou o impacto que sentiu ao saber que a filha tinha paralisia cerebral. «Foi um choque», confessou, num relato carregado de emoção e coragem, mas também de uma profunda dedicação maternal. Desde o primeiro dia, Rosa tem sido a força inabalável por trás de Olinda, lutando diariamente para garantir-lhe uma vida cheia de amor, dignidade e alegria.

Mas foi no final da conversa que o estúdio mergulhou num mar de sentimentos: Olinda entrou, de cadeira de rodas, num momento surpreendente preparado pela produção. O seu rosto iluminou-se ao ver Maria Botelho Moniz, a apresentadora que admira com todo o coração. Entre lágrimas e sorrisos, Olinda abraçou Maria como quem abraça um sonho tornado realidade. O momento foi puro, genuíno e inesquecível.

Olinda criou uma página de fãs dedicada a Maria Botelho Moniz, acompanha cada emissão com carinho e tem a apresentadora sempre por perto, literalmente: tanto a capa do telemóvel como o fundo do ecrã estão estampados com fotos de Maria. «Eu gosto muito de ti e vou ter sempre a página de fãs para ti», disse Olinda, entre soluços de emoção, enquanto mostrava o seu telemóvel com orgulho e amor.

Maria, visivelmente emocionada, retribuiu com palavras que selaram para sempre aquele momento:

«Há uma coisa que eu gostava que tu te lembrasses sempre. Prometes-me isso? Eu vou te dizer o que é. Todos os dias quando nós dissermos bom dia, esse bom dia é para ti. Vamos sempre lembrar-nos de ti».

Com lágrimas nos olhos, Maria acrescentou: «Já nos disseram que tu sentes como se nós fôssemos teus amigos, e isso para nós é o melhor elogio que nos podem fazer. É por isso que nós estamos aqui todos os dias».

Este momento, além de profundamente tocante, foi uma celebração do afeto que pode existir entre figuras públicas e os seus admiradores. Foi um lembrete poderoso de que, por detrás de cada fã, há uma história, uma vida, uma ligação que ultrapassa ecrãs e redes sociais.

A história de Olinda é, acima de tudo, uma história de amor: o amor de uma mãe incansável, o amor por uma apresentadora que inspira, e o amor pela vida, mesmo com todas as suas dificuldades. O estúdio do «Dois às 10» foi, nesse dia, mais do que um espaço televisivo, foi um lugar de encontro entre almas.

E para todos os que assistiram, uma certeza ficou no ar: Olinda não é apenas uma fã, é um exemplo.