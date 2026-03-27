Festa de aniversário de Maria Botelho Moniz marcada por gesto que está a 'derreter' os fãs

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  • Há 2h e 21min

Maria Botelho Moniz viveu um dia especial e cheio de emoções. A apresentadora celebrou 42 anos rodeada de amor e partilhou momentos únicos da festa, com destaque para um gesto do filho Vicente que está a derreter os fãs.

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O dia 26 de março foi de celebração para Maria Botelho Moniz. A apresentadora da TVI assinalou o seu 42.º aniversário e não faltaram mensagens de carinho nas redes sociais, vindas de fãs, amigos e familiares.

Entre as homenagens mais especiais esteve a de Pedro Bianchi Prata, que recorreu ao Instagram para declarar todo o seu amor. O piloto partilhou várias fotografias ao lado da companheira e do filho de ambos, Vicente, de dois anos, e deixou palavras sentidas: “Parabéns, Maria ❤️ Obrigado por tudo. Por seres a mãe incrível que és para o Vicente e por me dares a oportunidade de viver isto contigo. Ser pai ao teu lado fez-me perceber o que é mesmo a felicidade. Love you ❤️”.

Mais tarde, foi a própria Maria Botelho Moniz quem abriu um pouco da intimidade deste dia especial. A apresentadora publicou um conjunto de imagens da festa de aniversário, onde reuniu os mais próximos, e mostrou um momento particularmente ternurento: o filho a cantar-lhe os parabéns.

Na legenda, optou por uma mensagem simples, mas simbólica: “42. 🤍”.

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Temas: Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata Dois às 10
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