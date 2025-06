Filho de Maria Botelho Moniz vira estrela nos Santos Populares: «O mais feliz dos bebés»

O pequeno Vicente, filho da apresentadora Maria Botelho Moniz, é o bebé que mais sucesso faz nas redes sociais.

Maria Botelho Moniz fez questão de mostrar ao pequeno Vicente uma tradição bem portuguesa: a celebração dos Santos Populares, em Lisboa. A apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais imagens da noite festiva em família, num ambiente animado e repleto de cor, música e tradição.

Nas fotografias e vídeos divulgados, é possível ver Vicente a divertir-se ao lado dos pais. Também Pedro Bianchi Prata, companheiro de Maria, marcou presença na festa, num momento de convívio que reuniu boa disposição e espírito típico desta época do ano.

“'San-tus Fufulares' e 'Apéta Apéta' foram ontem adicionadas ao já vasto vocabulário do Vicente. Hoje de manhã aprendeu 'Eeeee som!' Tudo expressões essenciais para a vida como bom cidadão português!”, escreveu Maria na legenda da publicação.

A partilha não passou despercebida aos seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios e mensagens carinhosas, destacando a ternura do momento vivido em família e a importância de manter vivas as tradições populares: 2O mais feliz dos bebés 😍😍😍😍😃😃😃 e tão desenvolvido que está! ❤️❤️❤️ já gosta de um bom bailarico! Família linda ❤️"



Veja, na galeria, as fotos mais adoráveis do bebé.