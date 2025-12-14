Foto antiga mostra que filho de umas das apresentadoras mais acarinhadas de Portugal é a cópia do pai: «É igual»

Para os fãs do casal, não há dúvidas.

Pedro Bianchi Prata partilhou uma fotografia que levou os seguidores numa verdadeira viagem ao passado. O noivo de Maria Botelho Moniz publicou uma imagem sua em criança e, além da ternura do registo, acabou por lançar uma pergunta que despertou muitas reações.

“Será que o Vicente é parecido comigo? Esta foto tem 48 anos. Obrigado, tia Filomena, por esta recordação tão especial e cheia de memórias”, escreveu o piloto.

A publicação rapidamente se encheu de comentários, com muitos seguidores a garantirem que a semelhança entre o pequeno Vicente e o pai é evidente. “É igual ao pai”, pode ler-se em várias mensagens deixadas na caixa de comentários.

A fotografia tornou-se, assim, mais um momento especial partilhado por Pedro Bianchi Prata, que tem mostrado recorrentemente a alegria desta nova fase em família.

Foto antiga mostra que filho de umas das apresentadoras mais acarinhadas de Portugal é a cópia do pai: «É igual»

