«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz surpreendeu o pequeno Vicente com uma transformação encantadora no quarto. O gesto da apresentadora da TVI emocionou o noivo, Pedro Bianchi Prata, que partilhou o momento nas redes sociais e não poupou elogios à mãe do filho de ambos.

Maria Botelho Moniz continua a mostrar o seu lado mais ternurento enquanto mãe. A apresentadora da TVI decidiu surpreender o filho, Vicente, com uma transformação especial no quarto, decorando-o com todos os elementos que ele mais adora.

O momento foi partilhado pelo noivo da comunicadora, Pedro Bianchi Prata, que revelou nas redes sociais o quanto ficou comovido com o gesto. “Segunda-feira já tinha sido especial. O Vicente passou a tarde comigo no Off-Road Center, a fazermos as nossas brincadeiras do costume. Mas nada me preparou para o momento em que chegámos a casa”, começou por escrever.

O piloto contou que Maria preparou tudo em segredo: “A Maria tinha-lhe preparado uma surpresa no quarto. Mudou tudo em silêncio, com aquele cuidado que só uma mãe tem, e encheu a parede com tudo o que ele adora: escavadoras, tratores, gruas, cones, placas… o mundo dele.”

Pedro descreveu ainda a reação do filho quando viu o quarto renovado: “Quando ela o chamou e ele entrou no quarto… aquele ‘uau’, aquela cara de espanto e felicidade pura… ficou marcado em mim. Foi daqueles segundos que fazem o dia inteiro valer a pena.”

Emocionado, o piloto deixou ainda uma declaração à noiva: “É tão bom ver o nosso filho sentir-se tão amado. E tão bom ver a mãe que ele tem: dedicada, presente, atenta a cada detalhe. A vida anda depressa, mas estes momentos metem tudo no lugar. Isto é a nossa família.”

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata foram pais do pequeno Vicente a 19 de novembro de 2023, concretizando o sonho da parentalidade depois de um percurso marcado por tratamentos de fertilidade. Desde então, o casal tem partilhado com os fãs vários momentos de amor, cumplicidade e celebração da vida em família.

