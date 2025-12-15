Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Enquanto se prepara para a «Primeira Companhia», a apresentadora Maria Botelho Moniz dedicou algum do seu tempo a outra paixão da família.

Maria Botelho Moniz mostrou, este fim de semana, que não tem medo de desafios — muito menos quando estes a aproximam ainda mais da família. A apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais várias imagens onde surge a andar de moto, assumindo de corpo e alma uma das grandes paixões do noivo, piloto que participa em vários ralis.

Conhecida pela sua espontaneidade e boa disposição, Maria deixou os seguidores rendidos ao mostrar-se confortável e confiante num universo que não é para todos. O motociclismo, marcado pela adrenalina e pelo risco, faz parte do dia a dia do noivo, e a apresentadora não hesitou em viver essa experiência ao seu lado.

As imagens rapidamente geraram uma onda de reações positivas. Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho e admiração: “Família maravilhosa”, “Fotos lindas” e “Que família corajosa” são apenas alguns dos elogios deixados pelos fãs.

Mais do que um momento de lazer, as partilhas refletem a cumplicidade e o espírito de união que Maria Botelho Moniz tem construído longe das câmaras. Entre sorrisos, capacete colocado e muita coragem, a apresentadora mostrou que apoiar quem se ama também passa por entrar no seu mundo — mesmo quando esse mundo acelera a alta velocidade.

