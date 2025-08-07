Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, voltou a mostrar que é um pai completamente rendido ao pequeno Vicente. O motociclista partilhou um momento ternurento do filho, de apenas um ano, a brincar às escondidas antes de ir dormir — uma rotina simples, mas cheia de amor, que aquece o coração de quem os acompanha.

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, voltou a encantar os seguidores com mais um momento de pura ternura em família. No Instagram, onde soma mais de 100 mil seguidores, o piloto partilhou um vídeo do pequeno Vicente, de apenas um ano, que rapidamente conquistou os fãs.

No registo, o menino brinca às escondidas com o pai numa rotina adorável antes de ir dormir: «Todos os dias, antes de beber o leite e ir para a cama, o Vicente faz esta brincadeira: apaga a luz, acha que desaparece… e depois acende o candeeiro e grita com um sorriso: 'Estou aqui!'», contou Pedro Bianchi Prata, derretido com o momento.

Segundo o motociclista, esta é uma tradição diária: «Gravei hoje, mas podia ser qualquer outro dia. Esta é uma das nossas rotinas favoritas cá em casa.»

Num tom emocionado, Pedro confessou: «Por mais simples que pareça, é isto que nos enche o coração — a mim e à mãe. Ver o nosso filho tão feliz, a viver cada momento com tanta alegria… isso, para nós, é tudo. Ser feliz.»

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata foram pais em novembro de 2023 e, desde então, têm partilhado com os seguidores alguns momentos marcantes da nova vida em família. O amor e a cumplicidade entre os três têm sido cada vez mais evidentes — e os fãs não podiam estar mais rendidos.

