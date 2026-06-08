Mar quente e paisagens de sonho: Maria Botelho Moniz rende-se a um dos destinos de praia mais bonitos de Portugal

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Antes de regressar ao pequeno ecrã para mais uma edição do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz aproveitou uns dias de descanso em família num dos destinos mais especiais de Portugal.

A apresentadora escolheu o Porto Santo, na Madeira, para desfrutar de umas férias ao lado do noivo, Pedro Bianchi Prata, e do filho, Vicente. Através das redes sociais, partilhou vários registos destes dias tranquilos, mostrando momentos junto à piscina do hotel, passeios à beira-mar e algumas das paisagens que fazem da ilha um destino único.

Conhecida pelas suas extensas praias de areia dourada e pelas águas amenas, a ilha do Porto Santo continua a ser uma das preferidas de quem procura descansar longe da agitação do dia a dia.

Nas imagens divulgadas, Maria Botelho Moniz surge a aproveitar o melhor que a ilha tem para oferecer, numa pausa em família antes de voltar aos compromissos profissionais na TVI.

Veja algumas das melhores imagens partilhadas pela apresentadora na galeria em cima.

Maria Botelho Moniz prepara-se para regressar à antena da TVI, onde voltará a acompanhar os espectadores numa nova edição do Big Brother Verão.