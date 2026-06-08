Mar quente e paisagens de sonho: Maria Botelho Moniz rende-se a um dos destinos de praia mais bonitos de Portugal

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:40
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Antes de regressar ao pequeno ecrã para mais uma edição do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz aproveitou uns dias de descanso em família num dos destinos mais especiais de Portugal.

A apresentadora escolheu o Porto Santo, na Madeira, para desfrutar de umas férias ao lado do noivo, Pedro Bianchi Prata, e do filho, Vicente. Através das redes sociais, partilhou vários registos destes dias tranquilos, mostrando momentos junto à piscina do hotel, passeios à beira-mar e algumas das paisagens que fazem da ilha um destino único.

Conhecida pelas suas extensas praias de areia dourada e pelas águas amenas, a ilha do Porto Santo continua a ser uma das preferidas de quem procura descansar longe da agitação do dia a dia.

Nas imagens divulgadas, Maria Botelho Moniz surge a aproveitar o melhor que a ilha tem para oferecer, numa pausa em família antes de voltar aos compromissos profissionais na TVI.

Veja algumas das melhores imagens partilhadas pela apresentadora na galeria em cima.

Maria Botelho Moniz prepara-se para regressar à antena da TVI, onde voltará a acompanhar os espectadores numa nova edição do Big Brother Verão.

Temas: Maria Botelho Moniz Porto Santo Dois às 10 Praia
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular

Ontem às 15:54

«Recebemos a triste notícia»: João Patrício comunica e lamenta morte de convidada do seu programa

Ontem às 14:55

Ao lado da filha, Cláudio Ramos vive momento que nunca mais vai esquecer: «Foi difícil controlar a emoção»

Ontem às 14:37

Renata Reis desaba em lágrimas durante a gala do Desafio Final. Saiba o que aconteceu

Ontem às 09:42

João Jesus e Sofia Ribeiro rendem-se a paraíso português numa escapadinha romântica: «Ainda mais bonitos»

Ontem às 09:27

«Fez sem eu saber»: mãe de Cristina Ferreira surpreende na festa de aniversário do filho da apresentadora

Ontem às 09:03

Nova oportunidade ao amor? 13 anos depois, Bernardina Brito e Tiago Ginga surpreendem com abraço especial

5 jun, 15:49
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta»

Ontem às 12:01

Cristina Ferreira intrigada com Nufla: «Preciso de entender o recadinho que ela deu ao Pedro Jorge»

Ontem às 10:00

Nufla descobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda

Ontem às 11:53

Renata Reis emociona-se ao falar de Maycon Douglas: «Se não fosse a Flávia, não estaria cá da mesma forma»

Ontem às 11:54

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Fácil, económica e deliciosa: a receita perfeita para reunir a família à mesa nos Santos Populares

Ontem às 10:57

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Fotos

Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular

Ontem às 15:54

Mar quente e paisagens de sonho: Maria Botelho Moniz rende-se a um dos destinos de praia mais bonitos de Portugal

Ontem às 15:40

«Recebemos a triste notícia»: João Patrício comunica e lamenta morte de convidada do seu programa

Ontem às 14:55

Ao lado da filha, Cláudio Ramos vive momento que nunca mais vai esquecer: «Foi difícil controlar a emoção»

Ontem às 14:37