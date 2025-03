A reação de Maria Botelho Moniz ao regresso desta comentadora ao «Big Brother»

Maria Botelho Moniz não escondeu o entusiasmo ao reagir ao regresso de uma comentadora ao «Big Brother».

A psicóloga e comentadora Susana Dias Ramos, de 45 anos, marcou o seu regresso ao Big Brother 2025, que estreou a 23 de março na TVI, com uma publicação cheia de energia no Instagram. No carrossel de fotos, exibiu um fato verde vivo, simbolizando renovação e confiança, e escreveu na legenda: "Jesus Amado 😬🤣… ELA VOLTOU!", mostrando o entusiasmo pelo regresso ao painel de comentadores do reality show.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações positivas entre os seguidores, que expressaram a sua felicidade com comentários como "Finalmente, a melhor comentadora de volta!" e "The best! Se dúvidas houvesse, agora não há mais!". Entre os elogios, destacou-se também a reação da apresentadora Maria Botelho Moniz, que comentou com entusiasmo: "Favorita para sempre!", reforçando o carinho e a admiração pelo trabalho de Susana.

A escolha do fato verde vivo não passou despercebida e reflete bem a sua personalidade vibrante. O verde é uma cor associada à renovação e à energia, características que definem a presença forte e envolvente da comentadora no programa. Com um regresso tão celebrado, Susana Dias Ramos reafirma-se como uma das figuras mais queridas do Big Brother, prometendo continuar a oferecer análises perspicazes e momentos marcantes ao longo da nova edição do reality show.