A viver a melhor fase da carreira, Maria Botelho Moniz recebe declaração do noivo: «Tenho muito orgulho em ti»

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Maria Botelho Moniz está a viver uma das fases mais exigentes e importantes da carreira e tem em Pedro Bianchi Prata um dos seus maiores apoiantes. O piloto recorreu às redes sociais para se declarar à companheira e destacar a dedicação da apresentadora ao trabalho e à família.

Pedro Bianchi Prata partilhou uma fotografia de Maria, captada enquanto esta trabalhava em casa até altas horas da noite. «Esta fotografia é da Maria, a trabalhar até altas horas da noite», começou por escrever.

Nos últimos dois meses e meio, a apresentadora esteve à frente do ‘Big Brother Verão’ enquanto preparava, em simultâneo, a nova edição do ‘Big Brother All Stars’. Uma rotina particularmente exigente, que Pedro fez questão de destacar. «Durante os últimos dois meses e meio, apresentou o ‘Big Brother Verão’ e, ao mesmo tempo, preparou o ‘Big Brother All Stars’, que estreia hoje», contou. «Trabalhou de segunda a sexta-feira, chegando todos os dias a casa por volta das 23h30. Descansava ao sábado e, ao domingo, apresentava as galas.»

Para o noivo, todo este esforço é revelador da personalidade de Maria. «A Maria é uma lutadora. Uma mulher incrivelmente trabalhadora e dedicada, tanto à sua profissão como à nossa família», elogiou.

Pedro destacou ainda a forma como a apresentadora conseguiu conciliar a exigente agenda profissional com a vida familiar e com o filho de ambos, Vicente. «Por mais cansada que estivesse, nunca deixou de levar o Vicente à escola de manhã, de lhe dar mimo, de estar preocupada com ele e de ter sempre energia para brincar», revelou.

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Agora, Maria Botelho Moniz inicia um novo capítulo profissional com a estreia do ‘Big Brother All Stars’. Para Pedro Bianchi Prata, trata-se do maior desafio da carreira da companheira até ao momento. «O ‘Big Brother All Stars’ será, até hoje, o maior desafio da carreira da Maria. É um projeto muito importante e exigente, mas tenho a certeza de que ela está mais do que preparada para o enfrentar e para o fazer muito bem», afirmou.

No final, deixou uma declaração de amor e orgulho: «Tenho muito orgulho em ti, meu amor. Continua a brilhar, como fazes todos os dias.»

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Temas: Maria Botelho Pedro Bianchi Prata Dois às 10 Big Brother All Stars
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