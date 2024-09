Maria Cerqueira Gomes revela a verdadeira razão pela qual Cayetano Rivera não apareceu no seu documentário

Maria Cerqueira Gomes revelou o que ainda ninguém sabia sobre o seu documentário na Prime Video

Maria Cerqueira Gomes esteve esta manhã à conversa com Cláudio Ramos sobre o seu documentário, que estreou no passado dia 18 de setembro na Prime Video.

Apesar de grande parte do mediatismo em torno da vida da apresentadora ser devido ao seu romance com o toureiro Cayetano Rivera, o namorado de Maria não aparece no documentário exibido na Prime Video. Posto isto, Cláudio Ramos não evitou questionar a colega sobre a ausência do toureiro no documentário.

«Foi algo muito conversado e, na verdade, acho que não faz sentido um documentário que se chama 'Maria' ter a presença dele. Se fosse alguém mais anónimo, se calhar até faria sentido. Sendo ele uma pessoa tão mediática não nos fez sentido. Acho que o que nos define enquanto casal é a tal discrição que conseguimos manter», justificou Maria Cerqueira Gomes.

Apesar de namorar com o toureiro há quase dois anos, Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera mantêm uma enorme discrição no que toca ao seu romance. «Foi importante estes dois anos para estruturarmos a base. Muitas vezes tenho amigas que começam um namoro e querer logo falar, apresentar e pôr no Instagram. A minha postura é sempre 'calma, vejam onde isto vai dar».

Veja aqui a conversa completa com Maria Cerqueira Gomes.