Maria Cerqueira Gomes 'esconde' na TV a tatuagem que raramente mostra

Quem é que Maria Cerqueira Gomes quis a seu lado no aniversário? Veja as imagens

A revelação foi feita por Cláudio Ramos no programa «Dois às 10».

Foi no final do programa especial dos Santos Populares, Dois às 10, que Maria Cerqueira Gomes e Cláudio Ramos protagonizaram um momento divertido em direto. Depois de uma emissão cheia de animação, a dupla trocou confidências sobre… tatuagens.

Durante a conversa, Cláudio Ramos acabou por revelar uma curiosidade pouco conhecida sobre a colega: Maria tem uma tatuagem nas costas com a inscrição “Made in Portugal” (Feita em Portugal), realizada na juventude.

O apresentador não resistiu a brincar com a descoberta: “Tem uma tatuagem horrorosa nas costas”, comentou, entre risos. Maria respondeu com bom humor e até concordou: “Por acaso tenho”, disse, rindo-se da escolha que fez em tempos.

A troca de comentários seguiu com Maria a falar também das tatuagens de Cláudio Ramos, incluindo a que este tem no pé com a palavra “Eu” — uma das mais emblemáticas do apresentador.

Maria Cerqueira Gomes não mostrou a tatuagem e também nas redes sociais não tem registos da mesma.

Recentemente, a apresentadora foi estrela no lançamento do documentário que filmou a sua vida.

Veja na galeria algumas fotografias do evento.