Maria Cerqueira Gomes vai gravar o novo programa da TVI fora de Portugal

Quem é que Maria Cerqueira Gomes quis a seu lado no aniversário? Veja as imagens

A grande novidade foi dada por Maria Cerqueira Gomes no «Dois às 10», apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A TVI prepara-se para lançar um dos formatos mais inesperados e divertidos dos últimos tempos: “The Quiz with Balls”, um concurso de cultura geral que estreia no último trimestre de 2025 e promete deixar os portugueses colados ao ecrã — e os concorrentes à beira de um mergulho!

Mas a grande novidade agora revelada é que o programa vai ser gravado na Argentina. Produzido pela Fremantle Portugal, com criação e distribuição da Talpa Studios, este game show internacional já conquistou audiências lá fora e promete fazer o mesmo em Portugal. Quatro equipas, perguntas de escolha múltipla, desafios em duelos — e um elemento imprevisível: quem errar, é derrubado por uma bola gigante diretamente para a piscina.

A condução estará nas mãos de Maria Cerqueira Gomes, que se estreia à frente de um concurso com entusiasmo redobrado: “Este é um novo desafio que me enche de alegria. Sempre quis apresentar um concurso e não podia ter pedido uma estreia mais divertida, inesperada e cheia de ritmo!”

“The Quiz with Balls” estreia na TVI no final de 2025. Até lá, prepare-se para um formato que junta cultura, adrenalina e muitas gargalhadas… com os dois pés bem fora da zona de conforto.

Quer jogar connosco? Inscreva-se aqui.