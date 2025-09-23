Maria Cerqueira Gomes vítima de crime que já atingiu vários famosos

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:32

Maria Cerqueira Gomes recorreu às redes sociais para denunciar a utilização indevida da sua imagem e contacto, deixando um alerta aos seguidores: «Não sou eu».

Esta segunda-feira, dia 22, Maria Cerqueira Gomes recorreu às redes sociais para deixar um alerta importante aos seguidores.

A apresentadora revelou que a sua imagem e contacto estão a ser usados de forma indevida, e fez questão de esclarecer a situação de imediato.

«Não sou eu», escreveu, ao partilhar a captura que denuncia a utilização abusiva da sua identidade.

Maria Cerqueira Gomes apelou assim à atenção do público, de forma a evitar que mais pessoas sejam enganadas por conteúdos falsos que circulam em seu nome.

Temas: Maria Cerqueira Gomes Televisão Dois às 10 Apresentadora

