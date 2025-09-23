«Nunca me deixaram ir à escola»: Tinha o sonho de ler um livro, mas foi obrigada a passar a vida no campo

Maria da Conceição, uma idosa de 89 anos, viveu toda a sua vida sem saber ler nem escrever. Hoje foi estrela no programa apresentado por Cristina Ferreira.

Maria da Conceição Gonçalves tem 89 anos e nunca aprendeu a ler ou a escrever. Filha de outros tempos, recorda que apenas os irmãos homens — os “cachopos”, como lhes chama — foram autorizados a frequentar a escola. Ela ficou no campo, a trabalhar e a guardar ovelhas, sem direito ao sonho de aprender.

Apesar disso, Maria da Conceição construiu uma vida de trabalho árduo e garante que sempre soube “fazer contas de cabeça”, mesmo sem conhecer os números.

Aos 70 anos, decidiu dar um passo que ainda hoje recorda com orgulho: aprender a escrever o seu nome. Hoje, aos 89 anos, continua ativa. Coze pão e broa à moda antiga, trata da terra e das galinhas, sempre com a mesma força que marcou a sua vida. Diz que tem pena de nunca ter conseguido ler um livro, mas valoriza cada pequena conquista: “Já sei fazer as primeiras letras e estou contente.”

Entre sorrisos, revela o seu maior desejo: continuar a ter saúde para viver feliz.

No final da entrevista, a idosa surpreendeu Cristina Ferreira com um pedido especial: queria cantar em direto.

“Diz-me assim a Conceição: vocês aqui não deixam cantar, não é?”, contou Cristina. A resposta da apresentadora foi imediata: “É claro que deixamos”. E assim terminou a primeira parte da emissão, com a convidada a ver o seu sonho concretizado.