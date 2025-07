Ao fim de 16 anos, Maria das Dores saiu da prisão muito diferente. Veja como mudou

Recordamos a socialite que tanto deu que falar, depois do filho, David Motta, ter surgido na TVI recentemente.

Maria das Dores voltou a respirar liberdade após cumprir 16 anos de prisão. A socialite, que se tornou conhecida pelo envolvimento num dos crimes mais chocantes da justiça portuguesa, iniciou agora um novo capítulo da sua vida, longe dos muros do estabelecimento prisional onde esteve detida.

Foi em 2007 que o país acordou para um caso que rapidamente se tornou mediático: Maria das Dores foi condenada a 23 anos de prisão por ter mandado matar o marido. O homicídio foi encomendado a dois cúmplices, aos quais pagou para executarem o crime. O julgamento, repleto de momentos marcantes, ocupou durante meses o espaço noticioso e dividiu opiniões.

Fora da prisão, Maria das Dores concedeu uma entrevista exclusiva a Cristina Ferreira, onde abordou com frontalidade o passado que a tornou uma figura controversa. “Aceito todo o mal que me disseram”, confessou, num tom de aparente arrependimento, assumindo as consequências do seu ato.

Veja, na galeria de fotos, como está Maria das Dores hoje, após 16 anos de reclusão.

Recentemente, o filho David Motta esteve na TVI para uma entrevista com Manuel Luís Goucha e falou da atual relação com a mãe.