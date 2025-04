O vídeo desta criança de 2 anos está a chamar a atenção de todos

Este vídeo de Maria Emília, filha de Carolina Pinto e Marco Costa, vai tocar até os corações mais duros.

Carolina Pinto, influenciadora digital e noiva de Marco Costa, lançou uma coleção de biquínis muito especial, pensada para mães e filhas. Ao lado da filha de apenas dois anos, Maria Emília, Carolina protagoniza a campanha de lançamento desta linha, que é mais do que uma simples proposta de moda: é uma celebração do amor, da partilha, da família e da autenticidade, o "eu" que vem de dentro para fora, como ela própria descreve.

Num vídeo que acompanha a campanha, é a própria filha do casal quem dá voz a um texto emocionante dedicado à mãe. Com palavras doces e cheias de significado, a menina de dois anos comoveu os seguidores ao expressar, com a sua voz inocente, a profunda admiração pela mãe. «Sabes, mamã… eu sou o teu reflexo. Quando sonhas, eu sonho também. Olho para ti e aprendo. A sorrir, a ser forte, a ser feliz. Gosto de fazer tudo como tu. Vestir o mesmo biquíni, andar como tu, abraçar como tu. É o teu carinho que eu levo comigo. A tua forma de rir, de me amar, de acreditar em mim. Mas sabes o que mais gosto de aprender contigo? A sentir-me especial, única, a ser eu mesma. Cada beijo, cada olhar, cada momento. Fica guardado dentro de mim. E um dia, quando eu crescer, vou querer ser assim. Tal como tu», ouve-se no vídeo.

A reação do público foi imediata e carregada de emoção. Nos comentários à publicação multiplicam-se as mensagens comovidas. «Que bonito 🤍», «A deitar uma lágrima 🥺 amo !!❤️», «Que mensagem bonita 🥹❤️», «Que vídeo lindo ❤️❤️❤️», são apenas algumas das reações que demonstram o impacto da campanha.

Mais do que uma coleção de biquínis, esta linha representa um tributo à maternidade e à ligação única entre mãe e filha. É uma celebração do crescimento lado a lado, da inspiração que passa de geração em geração e do amor incondicional que marca cada gesto. Carolina Pinto, com este projeto, mostra que é possível unir moda, sentimento e valores numa só mensagem. E fá-lo com uma sensibilidade que tocou o coração de muitos.

Veja, agora, o vídeo: