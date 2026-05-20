Ao lado do marido, Maria Francisca de Bragança preside a cerimónia em representação do pai, D. Duarte Pio

  • Dois às 10
  • Há 3h e 41min
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Maria Francisca de Bragança voltou a cumprir uma importante missão em representação da Casa Real Portuguesa. Ao lado do marido, Duarte de Sousa Araújo Martins, a infanta marcou presença em vários eventos solenes nos Estados Unidos, em nome do pai, D. Duarte Pio.

A infanta Maria Francisca de Bragança e o marido, Duarte de Sousa Araújo Martins, estiveram este fim de semana nos Estados Unidos para representar a Casa Real Portuguesa e o pai, D.Duarte Pio, em vários eventos solenes ligados à Real Irmandade da Ordem do Arcanjo São Miguel. 

Os duques de Coimbra presidiram à Cerimónia de Investidura e ao jantar da Real Irmandade da Ordem do Arcanjo São Miguel, da Arquidiocese dos Serviços Militares dos EUA, numa iniciativa realizada em Filadélfia.

Além disso, D. Maria Francisca de Bragança e Duarte de Sousa Martins marcaram também presença no Jantar dos Benfeitores da Associação Americana de Damas e Cavaleiros da Casa Real Portuguesa, igualmente realizado na cidade norte-americana.

Segundo o Observador, o encontro decorreu no Philadelphia Club, um dos clubes mais antigos dos Estados Unidos, fundado em 1834.

Veja alguns dos momentos na galeria em cima.

Temas: Maria Francisca de Bragança D Duarte Pio Dois às 10 Casa real Portuguesa
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