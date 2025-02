Mãe pressentiu a morte do filho de 22 anos, vítima de um trágico afogamento: «Senti qualquer coisa»

«Falta-me uma peça do puzzle»: Maria José partilha comovente história de vida após a perda do filho - Veja a conversa completa

Mãe recorda, com dor, a perda irreparável do filho, Rui Miguel, de 22 anos, vítima de um trágico afogamento.

Para Maria José, o dia que marcou a sua vida de forma irreversível foi o 5 de julho de 2003, a data em que perdeu o filho, Rui Miguel. Aos 22 anos, Rui Miguel morreu afogado numa barragem, um evento trágico que permanece vivo na memória de Maria José, mesmo passados 21 anos. «O pior dia da minha vida», disse Maria José, ao recordar o dia fatídico.

Naquele dia, Rui estava acompanhado pela namorada, pela irmã, Susana, e pelo companheiro desta. A irmã viu o irmão a afogar-se, mas, infelizmente, não conseguiu salvar-lhe a vida.

Maria José contou que, quando a tragédia aconteceu, não estava presente, mas teve a sensação de que algo havia ocorrido com o filho: «Tive um pressentimento. Ouço uma ambulância num sítio desconhecido e cada vez mais perto, aquilo começou-me a apertar, disse-me alguma coisa, senti um aperto, senti qualquer coisa que me disse que algo não estava bem».

A perda de Rui alterou para sempre o curso da vida de Maria José. Após a morte do filho, ela mergulhou numa profunda depressão. «A vida nunca mais é a mesma», afirmou, refletindo sobre a dor que a acompanha até hoje. Durante os últimos anos, Maria José recorreu a acompanhamento psiquiátrico para lidar com a perda.

Apesar de a tristeza estar sempre presente, Maria José aprendeu a conviver com a ausência de Rui. «Falta-me uma peça do meu puzzle», disse, explicando que a sua vida perdeu o sentido sem o filho. Assim, a dor da perda, embora menos intensa, nunca desaparecerá.

Além do sofrimento emocional, Maria José teve de enfrentar a dura realidade de lidar com as coisas que Rui deixou para trás. «Foi horrível chegar a casa e olhar para as coisas dele, desfiz-me delas», contou, revelando a dificuldade de lidar com os objetos que lhe faziam lembrar o filho.

O apoio da família foi essencial para que Maria José conseguisse sobreviver emocionalmente após a perda. A sua mãe desempenhou um papel crucial nesse processo, oferecendo-lhe o suporte necessário nos momentos mais difíceis e ajudando-a a aceitar a morte de Rui Miguel.

No entanto, a morte de Rui Miguel não foi a única tragédia na família de Maria José. Os pais desta também enfrentaram a dor de perder duas filhas em apenas oito meses.

Veja aqui a conversa completa com Maria José.