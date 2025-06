Em fuga, enfermeira homicida Mariana Fonseca partilha vídeo a culpar a ex-namorada por crime macabro

Portugal ficou chocado com o crime de Mariana Fonseca e Maria Malveiro. Uma história que ganha agora um novo capítulo.

Mariana Fonseca, antiga enfermeira, foi condenada a 23 anos de prisão pelo homicídio de Diogo Gonçalves, crime cometido em 2020 no Algarve. A jovem, que tinha sido inicialmente ilibada da autoria direta do crime, acabou por ver a sua sentença alterada pelo Tribunal da Relação. O Supremo Tribunal de Justiça reviu agora a pena, reduzindo-a de 25 para 23 anos de prisão.

A defesa de Mariana recorreu ainda para o Tribunal Constitucional, mas o recurso foi rejeitado a 13 de maio deste ano, por considerar infundados os argumentos apresentados, mas não informou o Tribunal de Primeira Instância para emitir o mandado de detenção, o que significa que Mariana Fonseca, que se encontra em liberdade e não iniciou o cumprimento da pena.

Um vídeo da enfermeira está a circular nas redes sociais, depois de ter sido conhecida a fuga. Aponta as culpas à ex-namorada, Maria Malveiro.

O crime que chocou o país

O caso remonta a março de 2020, quando Diogo Gonçalves, engenheiro informático de 21 anos, foi morto em Silves. Segundo o Ministério Público, Mariana Fonseca e Maria Malveiro, com quem mantinha uma relação amorosa na altura, dirigiram-se à casa da vítima e administraram-lhe fármacos para o adormecer, acabando por asfixiá-lo.

De seguida, o corpo foi desmembrado e ocultado em diferentes locais do Algarve, incluindo uma arriba em Sagres e zonas de vegetação em Tavira. Seis dias depois, partes do corpo foram encontradas.

O Tribunal de Portimão condenou ambas as jovens à pena máxima de 25 anos de prisão, mas Mariana Fonseca tinha sido, na primeira instância, absolvida do homicídio. Mais tarde, a Relação reverteu essa decisão. Maria Malveiro, entretanto, acabou por pôr termo à vida no Estabelecimento Prisional de Tires.

Com esta decisão do Tribunal Constitucional, a condenação de Mariana Fonseca é definitiva. A jovem deverá agora cumprir a pena de 23 anos, caso venha a ser localizada pelas autoridades.