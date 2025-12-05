Atriz da TVI expõe o ex-companheiro nas redes sociais: «Felizmente, libertei-me»

  Dois às 10
  Há 3h e 26min

O casal colocou um ponto final na relação no início deste ano, mas sempre mantiveram reserva pública sobre os motivos. No entanto, as recentes revelações da atriz mostram que o desgaste poderá ter começado ainda durante a gravidez e pós-parto.

A separação de Maria Sampaio e Gonçalo Cabral tornou-se oficial em setembro, quando a atriz confirmou  aquilo que já há meses se especulava: o fim da relação de nove anos, da qual nasceu a pequena Caetana. Na altura, Maria falou de forma serena, sublinhando o processo emocional que atravessou depois da rutura.

Apesar deste tom pacífico, Maria Sampaio começou, ao longo dos últimos meses, a partilhar nas redes sociais vários vídeos e mensagens que deixavam no ar a possibilidade de a separação não ter sido tão tranquila quanto inicialmente sugerido.

A mais recente declaração surgiu quando a atriz comentou uma publicação de uma criadora de conteúdos dedicada à terapia de casal, que perguntava às seguidoras quando sentiram que a relação tinha chegado ao fim.

Maria não hesitou em relatar situações que a marcaram profundamente: «Começou no meu parto, eu com contrações e ele a jogar jogos no telemóvel. Eu a acordar para dar de mamar à minha filha e ele sempre a dormir. Eu a pedir para andar mais devagar e ele a acelerar. Eu a pedir água enquanto amamentava e ele com problemas em servir-me. Felizmente, libertei-me!»

As palavras da atriz rapidamente geraram reação entre os seguidores, que interpretam este desabafo como a primeira explicação direta — embora informal — para o término da relação.

 

