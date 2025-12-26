Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»

A atriz Maria Sampaio abriu o coração e falou abertamente sobre o vim do casamento com Gonçalo Cabral.

Maria Sampaio falou de forma aberta e emotiva sobre o fim do casamento com Gonçalo Cabral, numa conversa franca com Cláudio Ramos no Dois às 10, A atriz e comentadora desmistificou a imagem de “casal perfeito” que muitos fãs tinham, admitindo que a relação já atravessava dificuldades há bastante tempo.

«Os problemas que nós já tínhamos, já tínhamos há muito tempo», começou por explicar, sublinhando que o relacionamento foi sempre marcado por «altos e baixos», muito por causa dos temperamentos de ambos.

Segundo Maria Sampaio, a rutura acentuou-se com a chegada da filha, Caetana, hoje com três anos. A atriz recordou um período particularmente exigente, em que conciliou maternidade e trabalho sem grande descanso. Foi nesse contexto que identificou um desequilíbrio na dinâmica do casal. «Se o homem não põe a mulher em prioridade, não quer cuidar da mulher e fica também só focado no filho, ou só é pai quando a mãe não está, há um desequilíbrio», desabafou. Para Maria, a sociedade continua a exigir que a mulher seja uma “super-heroína”, muitas vezes sem a rede de apoio que existia noutras gerações.

A atriz sublinhou ainda o impacto emocional da gravidez e do pós-parto. «A instabilidade das hormonas é difícil para qualquer casal. A mulher precisa mesmo [de apoio]. E se o homem não tem maturidade para perceber isso…», lamentou, frisando que as suas palavras não são um ataque pessoal, mas uma reflexão mais ampla sobre a forma como muitas mulheres acabam por ser esquecidas enquanto companheiras.

Apesar da dor ainda visível, Maria Sampaio garantiu que não há qualquer hipótese de reconciliação. «A maior dor numa separação como a minha é voltar a confiar na pessoa que eu achei que nunca na minha vida fosse fazer o que fez comigo. É a desilusão», confessou, admitindo que ainda não superou totalmente o que aconteceu. «Eu posso perdoar, trabalho todos os dias o perdão, mas isso não quer dizer que tenha de continuar», reforçou.

A atriz revelou também estar a fazer terapia e destacou a importância da independência financeira neste processo. «Sou uma pessoa feminista… imagino o que é um divórcio quando a mulher depende do homem. Por isso é que muitos não existem», afirmou, grata por ter a liberdade de escolher o seu caminho, mesmo que doloroso.

Recorde-se que foi em abril que se tornou evidente o fim da relação entre Maria Sampaio e Gonçalo Cabral, após vários anos juntos. Ao longo dos últimos meses, a atriz deixou várias mensagens enigmáticas nas redes sociais, insinuando episódios de traição durante a gravidez e no pós-parto.