Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:25

A atriz Maria Sampaio abriu o coração e falou abertamente sobre o vim do casamento com Gonçalo Cabral.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Maria Sampaio falou de forma aberta e emotiva sobre o fim do casamento com Gonçalo Cabral, numa conversa franca com Cláudio Ramos no Dois às 10,  A atriz e comentadora desmistificou a imagem de “casal perfeito” que muitos fãs tinham, admitindo que a relação já atravessava dificuldades há bastante tempo.

«Os problemas que nós já tínhamos, já tínhamos há muito tempo», começou por explicar, sublinhando que o relacionamento foi sempre marcado por «altos e baixos», muito por causa dos temperamentos de ambos.

Segundo Maria Sampaio, a rutura acentuou-se com a chegada da filha, Caetana, hoje com três anos. A atriz recordou um período particularmente exigente, em que conciliou maternidade e trabalho sem grande descanso. Foi nesse contexto que identificou um desequilíbrio na dinâmica do casal. «Se o homem não põe a mulher em prioridade, não quer cuidar da mulher e fica também só focado no filho, ou só é pai quando a mãe não está, há um desequilíbrio», desabafou. Para Maria, a sociedade continua a exigir que a mulher seja uma “super-heroína”, muitas vezes sem a rede de apoio que existia noutras gerações.

A atriz sublinhou ainda o impacto emocional da gravidez e do pós-parto. «A instabilidade das hormonas é difícil para qualquer casal. A mulher precisa mesmo [de apoio]. E se o homem não tem maturidade para perceber isso…», lamentou, frisando que as suas palavras não são um ataque pessoal, mas uma reflexão mais ampla sobre a forma como muitas mulheres acabam por ser esquecidas enquanto companheiras.

Apesar da dor ainda visível, Maria Sampaio garantiu que não há qualquer hipótese de reconciliação. «A maior dor numa separação como a minha é voltar a confiar na pessoa que eu achei que nunca na minha vida fosse fazer o que fez comigo. É a desilusão», confessou, admitindo que ainda não superou totalmente o que aconteceu. «Eu posso perdoar, trabalho todos os dias o perdão, mas isso não quer dizer que tenha de continuar», reforçou.

A atriz revelou também estar a fazer terapia e destacou a importância da independência financeira neste processo. «Sou uma pessoa feminista… imagino o que é um divórcio quando a mulher depende do homem. Por isso é que muitos não existem», afirmou, grata por ter a liberdade de escolher o seu caminho, mesmo que doloroso.

Recorde-se que foi em abril que se tornou evidente o fim da relação entre Maria Sampaio e Gonçalo Cabral, após vários anos juntos. Ao longo dos últimos meses, a atriz deixou várias mensagens enigmáticas nas redes sociais, insinuando episódios de traição durante a gravidez e no pós-parto. 

Temas: Maria Sampaio Gonçalo Cabral Dois às 10 Claudio ramos

A Não Perder

Podem os senhorios proibir de ter animais de estimação? Saiba o que diz a lei

Ontem às 17:00

Alergias, pelos e maus cheiros? Este purificador resolve tudo e está com desconto

Ontem às 16:56

Lembra um Dyson mas é mais barato e muito potente. Este aspirador vertical está com desconto

Ontem às 16:12

Quais são os nomes mais usados em Portugal? Conheça o top 10 de 2025

Ontem às 15:11

Não desperdice: temos 7 receitas para as sobras de bacalhau da sua consoada

Ontem às 14:00

Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores

Ontem às 12:50

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Ontem às 09:13
MAIS

Mais Vistos

Aos 25 anos, Diogo depende dos pais para tomar banho: «Sinto-me mal, mas sei que não consigo»

Ontem às 11:55

Maria Sampaio revela os motivos que levaram à separação do marido Gonçalo Cabral

Ontem às 11:26

Joana Diniz perdeu 10 quilos sem cirurgia: «Pela primeira vez»

Ontem às 10:32

Inês Morais revela quem é o seu concorrente favorito do «Secret Story 9»

Ontem às 10:06

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Ontem às 09:13

No dia de Natal, família de Ângela Pereira anuncia morte da jovem que emocionou Portugal com um pedido de ajuda

25 dez, 18:35

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

23 dez, 08:49

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

22 dez, 09:18

Fotos

Podem os senhorios proibir de ter animais de estimação? Saiba o que diz a lei

Ontem às 17:00

Alergias, pelos e maus cheiros? Este purificador resolve tudo e está com desconto

Ontem às 16:56

Lembra um Dyson mas é mais barato e muito potente. Este aspirador vertical está com desconto

Ontem às 16:12

Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»

Ontem às 15:25