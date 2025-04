Ela tinha só 17 anos — e a sua história é um aviso para todas as "Marias" de Portugal

Numa reviravolta inesperada, a história desta jovem tornou-se um alerta comovente sobre como, por trás de sorrisos perfeitos, podem esconder-se verdades devastadoras.

Maria tinha 17 anos e era uma jovem cheia de vida. Era alegre, cheia de energia, muito criativa, empreendedora e adorava música. Tinha muitos amigos, era boa aluna e estava sempre pronta para mais uma aventura. Ninguém podia imaginar que, em dezembro de 2024, Maria iria pôr termo à própria vida.

O pai, Pedro Troia, falou hoje, no «Dois às 10», sobre a filha com muito amor, mas também com dor. Contou que aquele dia foi o mais difícil da sua vida. Encontrou a filha no quarto e percebeu logo que já não havia nada a fazer. Nunca tinha havido sinais de que algo não estava bem. A Maria parecia feliz, com muitos planos e cheia de ideias. Foi um choque para toda a família.

Pedro acredita que a filha podia estar a passar por um momento difícil, talvez até deprimida, mas nunca mostrou. A Maria nunca quis ir ao psicólogo. «Acho que todos devíamos ir, mesmo sem razão aparente», disse Pedro. E reforçou que ninguém se deve sentir culpado. Às vezes, por mais que estejamos atentos, não conseguimos ver o que vai dentro de alguém.

A família está agora unida na dor. Fazem terapia para aprender a lidar com o luto. Pedro admitiu que o casamento mudou depois da perda da filha. «Cada um sente e reage de maneira diferente, mas há respeito», explicou. A filha mais velha estuda fora e também tem feito o seu caminho nesta dor.

Apesar de tudo, Pedro sente-se grato pelos 17 anos que viveu com a Maria. Diz que era uma jovem extraordinária e que o mundo perdeu uma pessoa incrível. Por isso, agora tenta dar continuidade aos projetos que ela deixou e transformar a dor em algo útil. Fala sobre saúde mental sempre que pode, para ajudar outras pessoas e evitar mais casos como o da filha.

«O apoio psicológico tem um horário, mas a dor não tem. Precisamos de estar mais atentos uns aos outros», disse. O testemunho de Pedro é um alerta importante para todas as “Marias” que possam estar a sofrer em silêncio. E também um pedido: que nunca seja tarde para procurar ajuda.