Cláudio Ramos não perdoa comentários de Nuno Brito e confronta Mariana: «Era isto que gostava que me tivesses dito»

Cláudio Ramos não esconde a frustração e confronta Mariana, ex-concorrente do «Big Brother».

Mariana Costa, ex-concorrente do «Big Brother», recentemente expulsa, esteve esta manhã no programa «Dois às 10» à conversa com Cláudio Ramos. Durante a entrevista, Mariana foi questionada sobre a polémica gerada pelos comentários feitos por Nuno Brito acerca das mulheres da casa durante o último almoço do líder.

Mariana expressou a sua opinião sobre a atitude de Nuno Brito, referindo que, se ele tivesse uma filha participando no programa e um homem mais velho fizesse comentários semelhantes sobre o corpo dela, provavelmente, não encararia a situação como uma brincadeira ou um simples comentário entre amigos. Esta declaração sublinha a sua condenação à postura de Nuno Brito.

«Era isto que gostava que me tivesses dito», respondeu Cláudio Ramos a Mariana Costa, sugerindo que, durante a gala, esta não foi tão transparente na sua opinião.