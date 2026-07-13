Mariana Salgueiro fica em choque ao descobrir atitude de concorrente do Big Brother Verão: «Só percebi cá fora»

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Depois de abandonar o "Big Brother Verão", Mariana Salgueiro continua a descobrir alguns dos comentários que foram feitos sobre si dentro da casa e que passaram despercebidos enquanto estava em jogo.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos após a expulsão, a ex-concorrente recordou um dos momentos que mais a magoou durante a experiência: a polémica em torno da falsa desistência, uma brincadeira que acabou por levar vários colegas a acreditarem que queria realmente abandonar o reality show.

«Custou-me porem em causa sempre o que eu fazia», confessou Mariana, garantindo que se sentiu constantemente julgada pelos restantes concorrentes.

Foi já cá fora que percebeu a dimensão de alguns ataques. «Ainda ontem se viu na gala, mas só cá fora percebi o que me chamou: porca e curta», revelou, referindo-se a Joana.

A ex-concorrente não escondeu a desilusão por só agora ter tomado conhecimento das palavras utilizadas pela colega, admitindo que ficou surpreendida com o que ouviu.

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Temas: Mariana Salgueiro Big Brother Verão Dois às 10 Reality Show Big Brother
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