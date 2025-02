Mariana foi queimada acidentalmente pelo pai e ficou com 50% do corpo queimado

Com apenas cinco anos, Mariana foi vítima de um acidente que a deixou com metade do corpo queimado

No dia 14 de agosto de 2010, a vida de Mariana mudou para sempre. Numa noite comum, com a família reunida a jantar, um acidente doméstico trágico mudou completamente as suas vidas. Mariana, com apenas cinco anos, foi acidentalmente queimada pelo pai, ficando com queimadura em 50% do corpo.

Sylvie, mãe de Mariana, descreveu o momento de pânico vivido naquele dia. «A primeira reação foi tirar a roupa a arder da minha filha», recordou Sylvie, visivelmente emocionada. Após ser levada ao hospital, Mariana foi colocada em coma induzido durante dez dias devido à gravidade das queimaduras. «Dissseram que ela estava entubada, ligada às máquinas e corria risco de vida», relembrou Sylvie.

As queimaduras de Mariana foram tão profundas que esta precisou de passar por mais de 50 cirurgias e ficar cerca de cinco meses nos cuidados intensivos. Sylvie recordou como foi difícil ver a filha em coma e com o cabelo rapado.

O impacto emocional foi imenso, tanto para Mariana como para os seus pais. O pai de Mariana ainda se sente culpado. Para Mariana, além das cicatrizes físicas, o acidente deixou marcas psicológicas profundas. Mariana teve de ter acompanhamento psicológico desde os cinco anos até os 18. Aos nove anos, a família emigrou para França e, lá, esta sofreu bullying por causa das suas queimaduras. «Diziam que me fazia de vítima por ter queimaduras e que tinha um corpo feio», contou Mariana.

Com o tempo, Mariana encontrou força para aceitar o que aconteceu e fazer as pazes com o seu corpo. Quinze anos depois, é uma mulher que tem orgulho de quem é. «Já fiz as pazes com o que aconteceu, aceitei o meu corpo e sou feliz assim», afirmou, transmitindo uma mensagem de coragem. Mariana sonha em criar uma marca de produtos para peles queimadas e está a escrever um livro sobre a sua história, com o objetivo de inspirar outras pessoas que passam por situações semelhantes.