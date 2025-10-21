Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Após confirmar a reconciliação com Fares, Marie, ex-concorrente de reality shows da TVI, surpreendeu os seguidores com uma declaração apaixonada nas redes sociais, onde se mostra determinada a lutar pelo amor.

Uma semana depois de confirmar a reconciliação com Fares, Marie, ex-concorrente de reality shows da TVI, voltou a declarar-se publicamente ao namorado, 20 anos mais velho. A jovem partilhou uma mensagem intensa e emotiva nas redes sociais.

Foi através do Instagram que Marie voltou a expor o seu lado mais pessoal, publicando uma fotografia ao lado de Fares e deixando uma longa mensagem sobre amor, superação e lealdade. “A família começa agora. Felizmente sobrevivi a toda a manipulação e doença alheia que me fez acreditar que eu sim era a maluca, a todos os que desejam que eu fique internada para o resto da vida, inclusive os meus pais, não se preocupem, eu sou feliz, eu não tenho vergonha das minhas falhas”, começou por escrever a jovem.

Numa declaração apaixonada, Marie afirmou ainda: “Eu não sou doente, eu não quero o vosso dinheiro, eu não quero magoar nada em troca. Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida e morte. Conheci o homem que me leu, que me compreendeu, que me fez brilhar, que me ensinou que o amor não é abuso mas sim cuidado.”

A publicação termina com uma promessa: “Serei a tua mulher todos os dias e lutarei por nós até a morte se esquecer de nós, para sempre.”

A relação entre Marie e Fares tem sido marcada por altos e baixos e continua a gerar grande reação entre os seguidores da ex-concorrente, que se mantém uma das figuras mais mediáticas do universo dos reality shows da TVI.