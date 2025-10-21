Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Depois de assumir o reencontro com Fares, Marie voltou a declarar-se publicamente ao namorado, mas um detalhe chamou a atenção dos fãs.

Foi no passado domingo, dia 19 de outubro, que Marie partilhou uma fotografia ao lado de Fares, acompanhada de uma longa mensagem onde se mostra apaixonada e determinada a defender a relação. “A família começa agora. Felizmente sobrevivi a toda a manipulação e doença alheia que me fez acreditar que eu sim era a maluca (...). Eu sou feliz, eu não tenho vergonha das minhas falhas.”

A publicação surge uma semana depois de ter sido revelado o reencontro do casal, meses após Marie ter terminado a relação. Agora, a jovem garante que reencontrou a paz ao lado do companheiro, 20 anos mais velho.

Entre declarações de amor e promessas de lealdade, o gesto de seguir apenas Fares nas redes sociais não passou despercebido a muitos fãs, que tanto mostraram apoio, como preocupação.