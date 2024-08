Cristina Ferreira emociona-se e deixa pai de Marie em lágrimas: «É a única coisa que um pai deve dar a uma filha»

O programa de hoje ficou marcado por um momento: Cristina Ferreira emocionou-se perante as palavras de José Martinho, pai de Marie, concorrente do «Dilema». Saiba aqui o porquê

Hoje, na segunda parte do programa «Dois às 10», recebemos alguns familiares e amigos de concorrentes do «Dilema». José Martinho, pai de Marie, começa por dizer que acha que não é a filha que sai no próximo domingo e admite que a mesma está «diferente». Justifica as atitudes que a filha tem tido e revela: «Aquelas atitudes tem a ver com algumas coisas que ela passou, estar mais explosiva, defender os outros, ser magoada (...) há coisas em que ela exagera...», e continua, «a intenção dela nunca é magoar alguém, quem dera que fossem todos como ela». Ao ser questionado com o facto de chamarem a filha de «mal educada», o nosso convidado defende-a: «Fico de consciência tranquila porque sou eu a única pessoa que conhece um pouco dela. Ela não magoa ninguém».

José recorda a participação no «Big Brother» e revela que o momento após a saída da filha do reality show foi «muito mau». O nosso convidado fala-nos da transformação de Marie e defende-a de comentários e críticas negativas: «Nós estamos a fazer um cerco cá fora com amigos e tudo para que ela venha e não vá por alguns caminhos que nós não queremos», e recorda alguns comentários que alega ter ouvido, «a Marie não é ninguém para a sociedade? A Marie não vai ser ninguém na vida? (...) toda a gente olha para o programa e vê ali uma menina diferente, calhou-me a mim. As pessoas não imaginam o trabalho que eu tenho tido», confessa o pai da concorrente.

No decurso da entrevista, Cristina Ferreira interpela José Martinho e não esconde a emoção: «Disse aí uma coisa que me emocionou muito quando disse "calhou-me a mim esta menina especial". Eu tenho um profundo respeito por si. Acho que enquanto pai tem sido extraordinário a fazer a gestão de uma filha que não é fácil, e a única coisa que o Zé lhe deu até hoje foi amor, que é a única coisa que um pai deve dar a uma filha. O José teve que andar ali, devagarinho, a abraçá-la para ela não cair, e viu-a cair», afirma a apresentadora. O pai de Marie emociona-se e reage.

