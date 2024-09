Marie revela ter tido medo de Daniela Ventura: «Foi muito agressiva»

Marie desaba em lágrimas com palavras de Cristina Ferreira: «Tu teres conseguido erguer-te do fundo do poço é a coisa mais extraordinária»

Marie revela ter tido receio de entrar em confronto com Daniela Ventura

Marie foi expulsa ontem dia 1 de setembro, do «Dilema» e, por isso, esteve esta manhã no «Dois às 10» para falar sobre o seu percurso no reality show. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Marie foi questionada sobre as discussões que teve com Daniela Ventura durante a estadia da capitã na casa. «Ela foi uma pessoa... Foi mesmo impressionante o jogo psicológico», começou por dizer Marie sobre Daniela Ventura.

A ex-concorrente revelou que, logo quando Daniela Ventura entrou na casa, sentiu um pouco de medo da jovem, no sentido em que notou que, caso entrasse em confronto com esta, não estaria à altura da capacidade de argumentação da capitã: «Eu, ao início, até fiquei um bocado com medo. A postura dela quando veio foi muito agressiva de ataque e eu fiquei com medo do discurso dela, porque ela parecia que sabia muito bem falar e de uma forma tão agressiva e com um olhar tão poderoso que eu fiquei mesmo com medo. Eu nem queria participar com medo que ela me viesse logo a arrebatar e eu não tinha resposta». «Depois, conforme vais percebendo, nem é assim tão profundo. Ela só manipula palavras», reamatou Marie, alegando que, a argumentação de Daniela Ventura é baseada em manipulação.

Sobre Daniela Ventura, Marie falou ainda acerca da relação da capitã com David Maurício.

