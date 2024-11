Cristina Ferreira aborda polémica de Marie: «Está a ser ajudada!»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira reage à recente polémica de Marie: «Custa-me muito, tenho alguma compaixão para com os pais»

Cristina Ferreira falou sobre o comportamento de Marie que revoltou as redes sociais nos últimos dias

Marie tem estado no centro das atenções, mas não pelas melhores razões. A ex-concorrente do «Big Brother» partilhou imagens suas a cantar no altar de uma igreja na Covilhã, a usar um top e uma minissaia.

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição avançou com uma queixa e a ex-concorrente de reality shows decidiu apagar os registos das redes sociais.

Esta manhã de quinta-feira, dia 14 de novembro, o assunto foi comentado no programa das manhãs e Cristina Ferreira leu um comunicado que a família de Marie lhe enviou.

«Após os atos e consequentes publicações da Marie nas suas redes sociais gostaríamos de pedir desculpa a todos aqueles que se sentiram visados, desrespeitados ou magoados pelas consequentes respostas e ações por parte da mesma», começou por ler a apresentadora.

«A Marie estará ausente das redes sociais até que se sinta capaz de regressar de forma leve e bonita como nos habituou a todos. Voa sem nunca pousar, sem destino, por isso se canse tanto de viver. Agradecemos a todos aqueles que apesar de tudo ainda a vêem luz, energia e nos têm enchido de mensagens de preocupação. Façam uma corrente de amor e não de ódio. Agradecemos que respeitem a família e todos aqueles que gostam dela. Obrigada», finalizou.

Cristina Ferreira avançou ainda que Marie «neste momento está a ser ajudada» e que «foi uma situação limite que a levou a ter esta atitude». «Acho que se percebia que ela não estava bem», acrescentou.

«Eu tenho por aquele pai e por aquela mãe uma consideração tremenda. A Marie sempre foi uma miúda difícil, cheia de problemas, que está sempre em altos e baixos e para eles deve ser mesmo muito difícil», disse ainda Cristina Ferreira.

Recorde-se que Maria deu-se a conhecer ao público no «Big Brother - Famosos», em 2022, numa altura em que, segundo esta, vivia uma fase conturbada da sua vida.

No verão de 2024, Marie voltou ao ecrã. A jovem participou no «Dilema» e, após sair, falou sobre como superou os problemas do passado e apresentou-se outra pessoa. Reveja aqui a entrevista que deu a Cristina Ferreira em setembro de 2024.

Ainda antes de participar no «Dilema», a jovem tinha estado no programa das manhãs a falar sobre a mudança radical que a sua vida tinha levado. Em fevereiro de 2024, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Marie admitiu que passou por situações muito complicadas e que conseguiu admitir que precisava de ser ajudada para superá-las. Recorde aqui esta entrevista.