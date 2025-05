«O meu padrasto não me viu como filha, viu-me como mulher». E esta é só uma parte da história arrepiante desta mulher...

Damos voz a uma mulher que viveu aquilo ao qual que ninguém imagina que é possível sobreviver.

Marília Correia nasceu num ambiente familiar marcado pelo álcool e pela violência. Os pais separaram-se quando ela tinha quatro anos e, desde cedo, Marília viveu momentos muito duros. «Nunca senti amor e carinho», contou.

A casa do pai, onde vivia, era um lugar de maus-tratos. Ele tratava-a mal, tanto com palavras como fisicamente. Marília fugiu várias vezes por causa do ambiente violento e foi ainda assediada pelos companheiros da mãe. «O meu padrasto não me viu como filha, viu-me como mulher», contou. Só estudou até à quarta classe e começou a trabalhar aos 12 anos.

Com 16 anos, acabou por ir viver para a rua. Dormiu durante três meses nas ruas de Vila Franca de Xira. «Senti-me mais feliz na rua do que em casa», disse. Para tomar banho, pagava 10 escudos numa casa de banho pública. Nessa altura, foi ajudada por um grupo de sem-abrigo.

Aos 19 anos, começou a beber álcool. «Sabia-me bem a sensação do álcool», recordou. A partir daí, o consumo tornou-se diário. «Tornei-me uma alcoólica degradante», assumiu. «O álcool tirou-me a vontade de viver», disse ainda.

Foi mãe aos 24 anos, mas o filho ficou com o pai. Ainda assim, Marília garantiu: «Nunca me viu num estado lastimável, nem teve noção da dependência». Durante nove anos manteve um casamento, mesmo sendo dependente do álcool: «O álcool foi sempre uma bengala».

Durante muitos anos, viveu com ansiedade e tristeza. «Eu tinha sempre parceiros com o perfil do meu pai», disse, mostrando como os traumas de infância continuaram a marcar a sua vida.

Mas tudo mudou em fevereiro do ano passado. Marília decidiu, por ela própria, deixar de beber. Não teve ajuda médica, mas recorreu a terapias alternativas. Hoje está sóbria e tem uma boa relação com o filho, agora com 23 anos.

A história de Marília mostra como, mesmo depois de uma vida difícil, é possível mudar e recomeçar.