Marília viveu uma infância marcada pelo medo e pela dor: «Ouvia a mota do meu pai e fazia xixi pelas pernas abaixo»

Marília sobreviveu à rua, ao abandono e a duas décadas de vício.

A história de Marília Correia é daquelas que comovem o coração de quem a ouve. Não é só uma história de sobrevivência. É, acima de tudo, um testemunho de resiliência e redenção. Uma vida marcada pela violência doméstica, pela rejeição, pela rua e, durante duas décadas, pela sombra pesada do alcoolismo. Mas também é a história de uma mulher que decidiu, sozinha, levantar-se de um abismo que quase a matou.

«O álcool surgiu quando procurava um refúgio, uma bengala», confessou. Aos 29 anos, depois de uma separação dolorosa, o consumo passou de social a diário: «Durante 20 anos fui alcoólica em vários estágios. Comecei a ter problemas de saúde, deixei de sair e tornei-me numa alcoólica degradante e decadente, até ao ponto de eu não saber como é que hoje em dia ainda consigo estar cá». A voz de Marília quebrou quando disse: «O álcool tirou-me a vida e a vontade de viver».

Desde criança, Marília viveu entre gritos, medo e dor. Os pais separaram-se quando ela tinha apenas quatro anos. O pai era violento: «Estava em casa e ouvia a mota dele a meia dúzia de metros e já estava a fazer xixi pelas pernas abaixo». Num episódio que ainda hoje recorda como se fosse ontem, viu o pai encostar uma faca à barriga da mãe: «Se eu logo à noite chegar a casa, eu mato-te, sua...». A mãe fugiu. Marília e a irmã ficaram com o pai, mas nada melhorou.

Aos 16 anos, foi expulsa de casa. O padrasto, que nunca a viu como filha, deu um ultimato à mãe: «Escolhes a tua filha ou a mim». E a mãe escolheu o companheiro. «Vim para a rua, onde passei coisas que nenhuma menina com 16 anos deveria passar. A minha cama era um banco de madeira», lembrou. Apesar de tudo, encontrou carinho entre estranhos: «Senti-me mais feliz na rua do que em casa. Com toxicodependentes, que me respeitavam a 100%. Foram eles que me deram uma mão».

A vida foi dura. Foi mãe aos 24 anos, mas deixou o filho com o pai e os avós por não ter condições. «Fiz o melhor por ele e não por mim», assegurou. Nunca o abandonou, mas também nunca lhe mostrou o lado mais sombrio da sua luta. «O Diogo só percebeu o meu problema quando deixei de beber. Há um ano e quatro meses», revelou, com orgulho. Deixou o álcool sem ajuda médica, apenas com força de vontade e terapias alternativas.

Agora reencontrou-se com o filho e com a vida. Diogo escreveu-lhe uma carta com palavras que saram feridas antigas: «Aos 4 anos, mesmo perto, estavas longe, mas algo sempre se manteve: a nossa essência. Obrigado, minha guerreira, por seres quem és e por teres feito de mim quem sou também».