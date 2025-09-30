Pernas perfeitas aos 60: Mariló Montero mostra o que faz sempre às 4 da manhã

Aos 60 anos, Mariló Montero mantém pernas tonificadas com uma rotina diária que começa às 4h da manhã. Descubra o seu segredo.
Aos 60 anos, Mariló Montero continua a impressionar com a sua forma física invejável, especialmente com as pernas tonificadas que atraem a admiração de muitos. A jornalista e apresentadora espanhola, atualmente concorrente do MasterChef Celebrity 10, é um exemplo claro de disciplina.
De acordo com o personal trainer Juan Antonio Martín, citado pelo site Lecturas, a aparência de Mariló Montero «não se trata de genética, nem de sorte: é força, consistência e uma estratégia adaptada ao seu estilo de vida».
O treinador destaca ainda que «aos 60 anos, continua a exibir pernas tonificadas, firmes e elegantes, sem sinais de flacidez, que muitas mulheres de 30 gostariam de ter». O segredo reside num treino de força bem estruturado, aliado a disciplina e regularidade.
Até a postura e a forma como caminha refletem este esforço: «Mostram um bom controlo do core, ancas estáveis e glúteos ativos — três elementos que não surgem naturalmente, mas que se treinam», acrescenta Martín.
A própria jornalista revelou, em entrevista citada pela revista espanhola Woman Madame Figaro, que o seu truque está na rotina diária, iniciada bem cedo: «Todos os dias acordo às 4 da manhã para dedicar 45 minutos à elíptica», afirmou.
Segundo a mesma revista, Mariló não frequenta ginásios, preferindo treinar em casa. Para além da elíptica, inclui exercícios aeróbicos simples, movimentos de mobilidade articular e segue uma alimentação mediterrânica, equilibrada, saudável e ajustada ao seu estilo de vida.
«Mariló Montero é uma mulher ativa, com carácter e que sempre transmitiu uma certa segurança e vitalidade», reforça o personal trainer espanhol. Para ele, o corpo da apresentadora demonstra que «a partir dos 50 anos, exercícios de força combinados com mobilidade articular são fundamentais para manter a saúde muscular, óssea e articular».