O Aquashow já não é a única escolha. Este parque aquático português está a fazer furor

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Este verão, um parque aquático português está a chamar a atenção de milhares de visitantes. Com uma oferta diversificada e experiências para toda a família, é uma das grandes apostas para aproveitar o calor.

No verão, muitas famílias procuram destinos que combinem descanso, diversão e conforto no mesmo local. Para quem vai passar férias em Portugal, existe uma opção que já reabriu para mais uma época balnear e promete dias repletos de mergulhos, escorregas aquáticos e momentos de relaxamento.

Situado em Vieira de Leiria, o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa volta a receber hóspedes e apresenta-se como uma das opções para férias em família junto ao mar. A poucos metros da Praia da Vieira, a unidade hoteleira reúne alojamento e diversas infraestruturas de lazer pensadas tanto para adultos como para crianças.

Entre os principais atrativos destacam-se as piscinas interior e exterior, os escorregas aquáticos, as áreas dedicadas aos mais pequenos e um spa, ideal para quem pretende aproveitar momentos de tranquilidade durante a estadia.

Outro dos grandes destaques continua a ser a ligação ao Mariparque, o parque aquático que já se encontra aberto ao público. Durante a época de verão, o recinto funciona diariamente entre as 10h00 e as 19h00, embora as pistas aquáticas encerrem às 18h30, permitindo aos visitantes desfrutar de um dia inteiro de diversão.

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Para quem pretende visitar apenas o parque aquático, os preços em 2026 variam de acordo com a idade e o horário de entrada. O bilhete para adultos custa 20 euros para o dia completo ou 17 euros para o período da tarde. Já as crianças dos 4 aos 9 anos e os seniores com mais de 65 anos beneficiam de tarifas a partir dos 14 euros.

Além das zonas de lazer, o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa dispõe ainda de restaurante, bar, espaços de bem-estar e quartos de várias tipologias, alguns com vista para o mar e outros voltados para a paisagem envolvente.

Relativamente ao alojamento, o preço da estadia depende da época do ano e do regime selecionado. Em média, uma noite custa entre 80 e 150 euros por quarto, podendo incluir pequeno-almoço ou, em determinadas campanhas promocionais, opções de tudo incluído.

Para quem ainda não escolheu o destino das férias, o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa e o Mariparque apresentam-se como uma alternativa para desfrutar de dias de descanso e diversão sem sair de Portugal.

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Temas: Mariparque Vieira de Leiria Hotel Cristal Vieira Praia & Spa Aqushow Parque aquático
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