Mãe de Marisa Susana revive polémica com Bruno na casa: «Nem me posso lembrar»

Mãe de Marisa Susana fala sobre a relação entre a filha e Bruno.

Elisa, mãe de Marisa Susana, marcou presença no programa «Dois às 10», onde comentou o percurso da filha no «Secret Story 9». Sobre os confrontos que têm marcado a relação entre Marisa Susana e Bruno dentro da casa, Elisa mostrou-se impaciente ao falar sobre o que aconteceu: «Nem me posso lembrar».

A mãe da concorrente sublinhou que ficou surpreendida quanto à amizade que a filha está a desenvolver com Bruno: «Eu nunca pensei que ela fosse ficar amiga dele». «Eu pensava que ela não gostava do Bruno, mas estão-se a dar bem», acrescentou, mostrando espanto, mas satisfação pelo facto de os ânimos estarem calmos entre os dois concorrentes.

Também presente no programa das manhãs para comentar a prestação da concorrente, Nicole, amiga de Marisa Susana, explicou que Marisa sempre sonhou em participar num reality show e tem demonstrado uma força inesperada frente aos desafios do programa, contrariando a expectativa de revelar um lado mais frágil ou vulnerável.

Marisa Susana, de 43 anos, natural do Algarve e residente na Alemanha há três décadas, tem sido uma das concorrentes mais comentadas desta edição. A wedding planner entrou no programa vestida a rigor, como noiva, e rapidamente se destacou não só pelo seu segredo, mas também pela personalidade forte e determinada. Dentro da casa, não têm faltado momentos de tensão, que a colocam frequentemente no centro do jogo e fazem dela uma das participantes mais marcantes desta edição.