Marisa descai-se perante concorrentes e tudo fica à vista: «Ele é o pai dos meninos». Acabou o segredo do casal?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:20

Marisa não conseguiu esconder o que sentia e, perante Liliana, deixou escapar sinais demasiado evidentes. Será este o momento em que o segredo do casal vem à tona?

No «Secret Story 9», os concorrentes assistiram a um momento que não passou despercebido: Pedro protagonizou um striptease a Marisa Susana. Enquanto a maioria parecia entretida ou divertida, Marisa revelou-se visivelmente desconfortável com a situação. Os sinais eram claros: olhares desviados, gestos tensos e uma inquietação que não passou despercebida a ninguém.

Entre os observadores atentos estava Liliana, que não deixou escapar os pequenos detalhes que Marisa manifestou. Os sinais foram demasiado evidentes para serem ignorados e tudo apontou para uma relação especial entre Marisa e Pedro Jorge. O desconforto de Marisa ao ver Pedro a fazer um striptease a outra concorrente parece derivar exatamente dessa relação.

Liliana percebeu imediatamente que algo estava a acontecer entre os dois e não tardou a questionar-se sobre se há realmente uma ligação entre eles. A química, os olhares trocados e a tensão evidente não deixaram margem para dúvidas: algo mais profundo parece estar a unir Marisa e Pedro Jorge.

Depois deste episódio, a conversa sobre o assunto espalhou-se pela casa. Muitos concorrentes não conseguiram deixar de comentar os sinais evidentes entre Marisa e Pedro. Marisa Susana e Leandro chegaram mesmo a discutir a possibilidade de Marisa e Pedro serem, de facto, um casal e de Pedro ser o pai dos filhos de Marisa. 

Agora, fica no ar uma pergunta que todos os fãs do programa querem ver respondida: será que este é o momento em que o segredo do casal vai terminar e todos na casa vão descobrir que estes são casados e têm filhos?

Temas: Marisa Liliana Pedro Secret Story 9

