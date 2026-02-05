«Ele só tinha 21 anos»: Marisa recorda como Pedro Jorge a pediu em namoro e o gesto que a conquistou

  Dois às 10
  Hoje às 09:45

No programa Bom Dia Alegria, transmitido no V+ TVI, Marisa recuou no tempo e recordou, com emoção, o momento em que Pedro Jorge a pediu em namoro, revelando detalhes do gesto simples e cheio de significado que marcou o início de uma história de amor que já dura há quase oito anos.

Juntos há quase oito anos e pais de dois filhos, Pedro Jorge e Marisa estiveram esta quarta-feira, 4 de fevereiro, no programa Bom Dia Alegria, do V+ TVI, onde partilharam detalhes do início da sua história de amor.

Em conversa com os apresentadores, Pedro Jorge recordou o momento especial em que decidiu pedir Marisa em namoro, revelando que tudo aconteceu em casa dela, com direito a surpresa romântica. “Foi na casa dela, preparei-lhe uma surpresa, um banho de imersão, tinha umas pétalas pelo corredor até chegar à casa de banho e tinha lá um papel, uma coisa básica, uma coisa foleira digamos assim – não é foleira, porque é o amor – e tinha um papel colado na parede com um ponto de interrogação. Ela vira e está lá ‘Queres namorar comigo?’. E o vídeo está gravado”, contou.

Marisa não escondeu a emoção ao recordar esse momento marcante e sublinhou o impacto que o gesto teve na altura. “Para nós foi bonito, para mim foi tão bonito naquela altura. Ele só tinha 21 anos e, para mim, vir um pedido daquela maneira encheu-me o coração”, confessou.

A companheira de Pedro Jorge destacou ainda o fator surpresa como essencial para tornar o momento inesquecível. “Como não estava à espera, é a surpresa. Portanto, quando se gosta de alguém, eu acho que qualquer coisinha, para nós, é muito e é bonito”, rematou, visivelmente emocionada.

Uma história simples, mas carregada de significado, que marcou o início de uma relação que dura até hoje.

