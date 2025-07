Diga adeus à areia nas amêijoas com este truque simples

Quem já cozinhou amêijoas sabe o quão frustrante pode ser encontrar areia no prato. Felizmente, existe um método simples e eficaz para garantir que fiquem totalmente limpas antes de ir ao lume. Saiba como preparar as suas amêijoas sem surpresas desagradáveis e com todo o sabor do mar.

A maior parte da vida das amêijoas decorre enterrada na areia, quer em zonas marítimas, quer em rios, pelo que é habitual encontrar areia no interior das suas conchas. Por isso, é normal conterem areia dentro das suas conchas. Ao comprar amêijoas frescas, é crucial verificar se as conchas estão intactas, sem fissuras. As conchas devem estar firmemente fechadas — amêijoas abertas ou com conchas danificadas indicam que o molusco não está vivo e não deve ser consumido. Deve cheirar e saber a mar. Caso contrário, não consuma.

O site Master Class escreveu sobre o processo de limpeza das amêijoas, fundamental para remover a areia e a sujidade acumuladas no interior das conchas:

Comece por preparar uma solução de água fria e sal numa tigela grande, misturando cerca de 100 gramas de sal por cada 4 litros de água para replicar a salinidade da água do mar.

Deixe as amêijoas imersas nesta solução durante 20 a 60 minutos, permitindo que expulsem a areia das suas conchas.

Após este período, retire-as cuidadosamente da água, evitando usar um escorredor para não as cobrir novamente com a areia depositada no fundo da tigela.

Com uma escova de cerdas rígidas, esfregue as conchas para remover quaisquer resíduos.

Finalize o processo enxaguando as amêijoas em água fria corrente.

Agora que estão limpas, já as pode cozinhar. Deixamos esta sugestão de receita do canal Receitas do Paraíso, de Fernanda Meneses:

Ingredientes: