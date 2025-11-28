Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30
Receita
Receita

Se está à procura de uma solução para uma marmita de última hora, esta receita prepara-se em apenas 15 minutos.

Com apenas alguns ingredientes e 15 minutos na air fryer, vai conseguir preparar uma refeição de última hora. A receita foi partilhada na página de Instagram @recetasparaserfeliz.

Ingredientes:

  • Fiambre cozido;

  • Mozzarella ralada;

  • 3 ovos batidos;

  • Espinafres frescos;

  • 1 tomate em rodelas;

  • Especiarias a gosto.

Preparação:

  1. Forre uma forma com papel vegetal.

  2. Coloque fatias de fiambre na base.

  3. Adicione os ovos batidos e, por cima, disponha os espinafres, o tomate e a mozzarella.

  4. Tempere com as especiarias.

  5. Leve à air fryer durante 15 minutos a 200°C.

Temas: Marmita Air fryer

