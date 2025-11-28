Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

Se está à procura de uma solução para uma marmita de última hora, esta receita prepara-se em apenas 15 minutos.
Com apenas alguns ingredientes e 15 minutos na air fryer, vai conseguir preparar uma refeição de última hora. A receita foi partilhada na página de Instagram @recetasparaserfeliz.
Ingredientes:
-
Fiambre cozido;
-
Mozzarella ralada;
-
3 ovos batidos;
-
Espinafres frescos;
-
1 tomate em rodelas;
-
Especiarias a gosto.
Preparação:
-
Forre uma forma com papel vegetal.
-
Coloque fatias de fiambre na base.
-
Adicione os ovos batidos e, por cima, disponha os espinafres, o tomate e a mozzarella.
-
Tempere com as especiarias.
-
Leve à air fryer durante 15 minutos a 200°C.