Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

Marta Cardoso revelou o ritual que segue de seis em seis meses para cuidar do rosto.

Na página de Instagram de uma conhecida clínica de estética, Marta Cardoso revelou que tem recorrido a alguns procedimentos ao longo dos últimos anos, destacando desta vez aquilo que tem feito no seu rosto.

"De seis em seis meses, é o meu ritual: tratar das minhas rugazinhas na testa, que já faz falta. Mesmo assim, aguentei-me até aos 40 e tal. Só há muito pouco tempo é que comecei a mexer na cara, porque, confesso, tenho muito medo de perder a expressão, de perder a minha identidade. Acho que tudo na minha cara diz quem eu sou", começou por partilhar a apresentadora num vídeo.

Por esse motivo, Marta Cardoso enfatizou: "Faço o essencial: não sou pessoa de pôr muita coisa. Mas podemos estar sempre melhores".

Veja agora o vídeo e não deixe de explorar algumas das melhores imagens de Marta Cardoso nas galerias de fotografias que preparámos para si.