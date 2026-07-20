20 anos depois, Marta Cardoso faz revelação sobre a separação de Marco Borges: «Já não havia condições»

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Marta Cardoso abriu o coração para falar sobre uma das relações mais marcantes da sua vida.

Em conversa com Flávio Furtado, no videocast The Leite Show, a apresentadora recordou o fim da relação com Marco Borges, com quem viveu uma história de amor que começou dentro da casa do Big Brother.

O casal conheceu-se na primeira edição do reality show da TVI, há cerca de 25 anos, e acabou por construir uma vida em comum, da qual nasceu um filho. No entanto, ao fim de sete anos de relacionamento, Marta Cardoso e Marco Borges decidiram seguir caminhos diferentes.

Quase duas décadas depois, a comunicadora confessou que o término foi vivido com tristeza. «Tive, por acaso tive. (…) Primeiro porque nós tínhamos um filho muito pequeno. Depois porque tínhamos uma história incrível. E quando nós temos uma história incrível e somos felizes nela, nós queremos prolongá-la o máximo possível (...) Esquecemos que todas as coisas têm um princípio, um meio e um fim, independentemente do tempo que duram».

Apesar da mágoa inicial, a apresentadora reconhece hoje que a separação acabou por ser a melhor decisão para ambos e também para o filho que têm em comum. «Ao fim de sete anos, nós de facto éramos pessoas muito diferentes. E estarmos juntos já não nos estava a fazer bem. Estava a retrair-nos um ao outro. Eu gostava que tivesse continuado, gostava, mas já não havia condições. Foi melhor para mim, foi melhor para ele e foi melhor para o nosso filho».

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As declarações de Marta Cardoso emocionaram os fãs do casal, que durante anos acompanharam a história de amor nascida na televisão e que continua a ser uma das mais recordadas da primeira edição do Big Brother.

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