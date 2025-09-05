Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

É uma das figuras de destaque da TVI e surge quase todos os dias em antena. Faz questão de manter a vida privada e longe das redes sociais.

Marta Cardoso apresenta, atualmente, os Extras do “Big Brother” e continua a ser uma das figuras mais presentes na antena da TVI. Apesar da forte exposição televisiva, a apresentadora é conhecida pela grande discrição na sua vida pessoal — é, aliás, uma das poucas figuras públicas que não tem redes sociais.

Quando esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, em 2022, Marta revelou ter desistido das redes por sentir que não conseguia corresponder à expectativa que se criava à sua volta. “Eu não ia lá e esquecia-me de postar e responder às mensagens, e as pessoas levavam aquilo a mal”, explicou. Por isso, optou por sair do universo digital — uma decisão que até deixou Goucha “invejoso”, como confessou em direto.

Sem redes sociais, mas com uma carreira sólida e presença constante na televisão, Marta Cardoso continua a conquistar o público, dia após dia.

