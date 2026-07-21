Marta Cardoso explica decisão radical que tomou: «Não preciso delas para a minha vida»

Marta Cardoso foi uma das convidadas de Flávio Furtado no programa The Leite Show e abriu o coração sobre vários momentos marcantes da sua vida.

Durante a conversa, a apresentadora da TVI falou da participação no Big Brother, há 25 anos, da vida pessoal e profissional, mas também da decisão de abandonar as redes sociais.

A anfitriã do Extra do Big Brother Verão recordou que eliminou as suas contas em 2016, numa altura em que apresentava o Late Night Secret. «Isso foi em 2016, na altura do Late Night Secret, como tu sabes. Há uma altura em que digo qualquer coisa sobre Trás-os Montes, salvo erro, fui mal interpretada e as pessoas caíram-me todas em cima nas redes sociais de uma forma, que hoje em dia é banal, mas naquela altura não era. Ofensiva, destruidora», contou.

Flávio Furtado destacou que o público gostaria de voltar a ver Marta Cardoso nas redes sociais, mas a apresentadora confessou que, neste momento, não sente qualquer vontade de regressar. «Aquela experiência o que me disse foi: “calma, as redes têm coisas muito giras, mas têm outras muito nefastas e eu não preciso delas para a minha vida”», explicou.

Marta revelou ainda que não retirava qualquer benefício pessoal das redes e que, por isso, a decisão de se afastar foi simples. «Eu não ganhava rigorosamente nada com aquilo, portanto prescindir daquilo, que deixou de ser uma coisa divertida e prazerosa para ser um peso, não me custou rigorosamente nada», afirmou.

Apesar do carinho do público e do desejo de muitos fãs em acompanharem mais de perto o seu dia a dia, Marta Cardoso garante que continua plenamente feliz longe do mundo digital.