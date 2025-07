Marta Cruz partilha detalhes da transição de género do filho: «Prepara-te para surpresas»

Marta Cruz quebrou o silêncio sobre a transição de género do filho.

Marta Cruz foi a concorrente expulsa do Big Brother Verão ontem, dia 6 de julho. Hoje, esteve no programa Dois às 10, onde fez o balanço da sua participação no reality show. A conversa acabou por tomar um rumo mais pessoal quando a ex-concorrente falou abertamente sobre o processo de transição de género do filho.

Durante a entrevista, Marta Cruz revelou como enfrentou esta mudança com amor, compreensão e naturalidade. O seu filho, atualmente chamado Noah, chamava-se Yasmin antes da transição. Desde o início, Marta demonstrou sensibilidade e apoio incondicional, mesmo perante os receios naturais de uma mãe. «Nós simplificamos muito isto. É uma escolha dele. Não estou neste mundo para dificultar a vida a ninguém. Eu tive receios, tive um luto. A felicidade foi encontrada», frisou, explicando que, apesar do processo emocional envolvido, o mais importante sempre foi a felicidade do filho.

Marta confessou que desde criança percebia que havia algo diferente: «Sempre reparei desde que o filho era uma criança e cheguei a dizer à minha mãe que um dia iríamos ter uma surpresa».

A ex-concorrente salientou ainda que nunca colocou entraves nem criou barreiras ao filho dentro de casa. «Nunca dificultei, nunca pus obstáculos. Sempre teve abertura lá em casa. Está muito bem resolvido. Não tem nenhuma insegurança, é muito bem apoiado», realçou.

A terminar, partilhou uma das frases mais impactantes da conversa, mostrando a sua maturidade e empatia: «Eu sempre estive preparada, tinha medo que o mundo não estivesse preparado», rematou.

Com estas palavras, Marta Cruz destacou não só a importância do amor incondicional, mas também o papel essencial da aceitação familiar na afirmação da identidade de género. A sua postura foi amplamente elogiada por quem acompanhou a entrevista.