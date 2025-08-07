Noah, filho de Marta Cruz, sobre transição de género: «Fico muito feliz por conseguir olhar-me ao espelho»

Noah Cruz, filho de Marta Cruz e neto de Carlos Cruz, falou abertamente sobre a sua transição de género. Depois de anos de luta interior, o jovem assume que hoje se sente finalmente bem na sua pele e feliz com o reflexo que vê no espelho. O apoio da família foi essencial neste caminho de reencontro consigo próprio.
Noah Cruz sente-se, hoje, uma pessoa reencontrada. Filho de Marta Cruz e neto do apresentador Carlos Cruz, começou a sua transição de género de feminino para masculino aos 18 anos e foi no programa Dois às 10 que partilhou o processo de autodescoberta — uma viagem que, apesar de desafiante, teve sempre como base o amor da família.
Na infância, Noah — que nasceu como Yasmin — já mostrava sinais de desconforto com o corpo e com as expectativas que lhe eram impostas. «Sentia que nunca estava enquadrado no que me tentavam impor», revelou. Jogava à bola, preferia roupas largas e, aos 12 anos, assumiu-se como homossexual, ainda enquanto Yasmin. No entanto, mesmo depois desse passo, continuava sem se reconhecer: «Olhava-me ao espelho e não gostava do que via».
Aos 18 anos, decidiu iniciar a transição de género. O apoio da mãe foi fundamental em todo o percurso. Marta Cruz fez questão de garantir que o filho se sentia confortável com a exposição pública, nomeadamente durante a sua entrada no Big Brother Verão.
Nas redes sociais, Noah continua a enfrentar comentários de ódio, mas afirma que o facto de ter crescido numa família mediática o ajudou a lidar com essas críticas: «Ganhei arcaboiço para lidar com comentários negativos.»
Longe de se deixar abalar, Noah quer agora voltar a dedicar-se à música e ao teatro, paixões que o acompanham desde criança. Já lançou dois singles antes da transição, mas teve de fazer uma pausa para se ajustar às mudanças da voz. Com o coração mais leve e o caminho mais claro, Noah está pronto para recomeçar — de forma autêntica.