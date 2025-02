Um dia após saber que estava grávida, Marta descobriu que o pai tinha cancro

Marta: «Deus ia-me dar a vida da minha filha para me preparar para a morte do meu pai»

Marta viu a vida e a morte entrelaçarem-se, quando descobriu que estava grávida e, no dia seguinte, soube que o pai tinha cancro.

Marta Sousa descobriu que estava grávida e, no dia seguinte, recebeu a notícia devastadora de que o seu pai, Francisco, tinha cancro no esófago. A felicidade pela chegada de uma nova vida foi ofuscada pela dor do diagnóstico do pai.

Marta recorda como reagiu ao diagnóstico do pai: «Eu interpretei para mim: Deus ia-me dar a vida da minha filha para me preparar para a morte do meu pai». O que parecia ser o começo de uma jornada repleta de alegria, rapidamente se transformou num desafio inesperado, onde o futuro do pai se tornou uma enorme incógnita.

O diagnóstico de cancro foi um golpe duro para a família, que não estava preparada para enfrentar a luta de Francisco. Antes do diagnóstico, Francisco já sentia dificuldades para engolir, o que o levou a procurar ajuda médica. A confirmação de que tinha um tumor no esófago foi um choque, mas a família reagiu com coragem, acompanhando-o nos tratamentos dolorosos que se seguiram. Francisco enfrentou cinco ciclos de quimioterapia e 25 sessões de radioterapia, sempre com a esperança de recuperação.

Apesar da incerteza, Francisco tinha um grande desejo: conhecer a sua neta. E, com a chegada de Benedita, esse desejo foi concretizado. Marta e a família guardam com carinho as memórias desses momentos, que foram um alicerce de força para todos. Marta, movida pela fé, prometeu a Nossa Senhora de Fátima que faria a peregrinação a pé até ao santuário caso o pai conseguisse conhecer a neta. Com esse desejo cumprido, a presença de Benedita tornou-se um símbolo de força para Francisco continuar a sua batalha contra o cancro.

Entretanto, em junho de 2022, apenas um ano após a remoção do tumor, Francisco soube que o cancro havia voltado e que tinha se espalhado para o pulmão. A luta contra a doença intensificou-se, mas Francisco nunca perdeu a coragem. No entanto, em agosto do ano passado, depois de uma árdua batalha, Francisco faleceu, deixando a família em luto.

Um ano depois da morte de Francisco, Manuela, mãe de Marta, recebeu o diagnóstico de cancro nas vias biliares. Em novembro de 2024, Manuela iniciou a luta contra a doença.

Marta encontra forças para seguir em frente em Benedita e na fé inabalável que tem, enquanto lida com a perda do pai e a luta da mãe pela vida.

Veja aqui a conversa completa com Marta e Manuela.