É neto e filho de duas figuras incontornáveis do País e hoje uma referência na música portuguesa

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:19

Martim Sousa Tavares é um dos nomes mais marcantes da nova geração da música clássica em Portugal. Maestro, comunicador nato e defensor de que a cultura deve ser para todos, Martim já passou pela rádio, pela televisão, pelo digital e agora estreia-se no universo infantil. No «Dois às 10», falou sobre o novo livro e sobre o caminho inesperado que o trouxe até aqui.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O seu gesto à frente de uma orquestra é inconfundível — delicado, luminoso e cheio de vida. Martim Sousa Tavares desafia a imagem tradicional de maestro: muitas vezes dirige de calças de ganga e t-shirt, sem formalismos, mas com a mesma exigência e rigor de sempre. Criativo e irreverente, leva a música onde ela ainda não chegou e aproxima públicos que durante anos se sentiram afastados das salas de concerto.

Desde pequeno, sonhava com tudo ao mesmo tempo: viajar, explorar, descobrir — e, claro, tocar. Começou piano muito cedo e começou a compor ainda em criança. Chegou a entrar em Ciências da Comunicação, mas rapidamente percebeu que o seu lugar era na música. Estudou direção de orquestra em Portugal, Itália e Chicago, viveu fora vários anos, mas acabou por regressar a casa. «Sinto que estou casado com Portugal», confessou.

Em 2019, fundou a Orquestra Sem Fronteiras, um projeto que une jovens talentos dos dois lados da fronteira luso-espanhola e que reflete a sua visão humanista da arte: a música como ponto de encontro.

Um nome que vem de uma família incontornável

Martim é filho de Miguel Sousa Tavares e e neto de uma das maiores escritoras portuguesas de sempre, Sophia de Mello Breyner Andresen. Ainda assim, assume que gosta de traçar o seu próprio caminho e evita falar demasiado sobre a herança familiar: o foco é sempre a música, o que cria e o que ainda quer fazer.

Uma estreia no universo infantil

O maestro apresenta agora “O Rei com a Música na Cabeça”, o seu primeiro livro para crianças, dedicado à filha, nascida em maio. O livro levanta uma pergunta encantadora: pode uma nota musical mudar o mundo? Mais do que uma moral, Martim quis criar uma história divertida, que convide as crianças a imaginar, sonhar e ouvir o mundo de forma diferente.

E, como não consegue estar quieto, já tem o segundo livro quase terminado: “Falar Piano, e Tocar Francês”, uma reflexão sobre a forma como nos relacionamos com a arte.

Temas: Martim Sousa Tavares Miguel Sousa Tavares Sophia de Mello Breyner Dois às 10 Cristina Ferreira

A Não Perder

Saiba quantas tomadas pode ligar numa só extensão e quais os sinais de sobrecarga

Há 3h e 13min

Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13

Há 3h e 43min

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Hoje às 15:52

Não cozinhe mais estes 7 alimentos na air fryer

Hoje às 15:30

Este é, segundo um especialista em longevidade, o pequeno-almoço mais saudável do mundo

Hoje às 15:00

Filipa 'escolheu' a droga para ficar com um homem: «Entreguei sempre as minhas filhas à minha tia»

Hoje às 14:36

Descubra o paraíso termal em Portugal que todos os espanhóis estão a visitar

Hoje às 14:30
MAIS

Mais Vistos

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

Ontem às 12:26

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Ontem às 12:32

Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»

Ontem às 12:47

Ana Duarte voltou para os braços do ex-namorado

Ontem às 09:56

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

Ontem às 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Fora do Estúdio

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Hoje às 15:52

Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte

Hoje às 12:45

Bárbara Norton de Matos 'expõe' admirador secreto que não para de a surpreender. Estes são os presentes que já recebeu

Hoje às 09:47

Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Hoje às 08:56

Fotos

Saiba quantas tomadas pode ligar numa só extensão e quais os sinais de sobrecarga

Há 3h e 13min

Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13

Há 3h e 43min

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Hoje às 15:52

Não cozinhe mais estes 7 alimentos na air fryer

Hoje às 15:30