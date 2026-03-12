É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

Quando o orçamento está mais apertado, esta receita é a solução perfeita: uma massa rápida com salmão, espinafres e tomate que se prepara em apenas 30 minutos.
Massa com salmão, espinafres e tomate
Ingredientes:
-
250 g de massa espiral Caçarola
-
200 g de espinafres
-
150 g de queijo creme
-
2 lombos de salmão
-
150 g de tomate cherry
-
Sal q.b.
-
Azeite q.b.
Preparação:
-
Coza a massa em água temperada com sal.
-
Coloque os espinafres num pirex. Por cima, disponha os lombos de salmão, o queijo creme e o tomate.
-
Tempere com sal, regue com um fio de azeite e leve ao forno a 180 ºC durante 30 minutos.
-
Retire do forno, desfie o salmão com um garfo, junte a massa cozida e envolva bem todos os ingredientes.
