É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

  • Fábio Belo
  • Hoje às 10:00
Massa com salmão, espinafres e tomate
Massa com salmão, espinafres e tomate

Quando o orçamento está mais apertado, esta receita é a solução perfeita: uma massa rápida com salmão, espinafres e tomate que se prepara em apenas 30 minutos.

Massa com salmão, espinafres e tomate

Ingredientes:

  • 250 g de massa espiral Caçarola

  • 200 g de espinafres

  • 150 g de queijo creme

  • 2 lombos de salmão

  • 150 g de tomate cherry

  • Sal q.b.

  • Azeite q.b.

Preparação:

  1. Coza a massa em água temperada com sal.

  2. Coloque os espinafres num pirex. Por cima, disponha os lombos de salmão, o queijo creme e o tomate.

  3. Tempere com sal, regue com um fio de azeite e leve ao forno a 180 ºC durante 30 minutos.

  4. Retire do forno, desfie o salmão com um garfo, junte a massa cozida e envolva bem todos os ingredientes.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

