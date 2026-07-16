Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

Simples de preparar e cheia de sabor, esta receita junta tomate e farinheira numa combinação irresistível. Experimente e descubra porque é uma daquelas refeições que vale a pena repetir.
Fácil de preparar, económica e perfeita para jantares em família, esta massa cremosa é uma opção deliciosa para qualquer ocasião.
Ingredientes:
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Azeite;
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1 cebola;
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4 tomates médios;
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1 farinheira;
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Sal;
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300 g de massa.
Preparação:
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Coloque um fio de azeite numa frigideira e adicione a cebola picada, o tomate cortado em cubos e a farinheira picada. Tempere com sal.
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Leve ao lume, em fogo médio, até o tomate estar bem cozinhado.
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Triture a mistura, junte a massa previamente cozida e envolva tudo muito bem.
Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram.