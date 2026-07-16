Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

  • Fábio Belo
Massa com tomate e farinheira
Massa com tomate e farinheira
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Simples de preparar e cheia de sabor, esta receita junta tomate e farinheira numa combinação irresistível. Experimente e descubra porque é uma daquelas refeições que vale a pena repetir.

Fácil de preparar, económica e perfeita para jantares em família, esta massa cremosa é uma opção deliciosa para qualquer ocasião.

Ingredientes:

  • Azeite;

  • 1 cebola;

  • 4 tomates médios;

  • 1 farinheira;

  • Sal;

  • 300 g de massa.

Preparação:

  1. Coloque um fio de azeite numa frigideira e adicione a cebola picada, o tomate cortado em cubos e a farinheira picada. Tempere com sal.

  2. Leve ao lume, em fogo médio, até o tomate estar bem cozinhado.

  3. Triture a mistura, junte a massa previamente cozida e envolva tudo muito bem.

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Temas: Massa com tomate e farinheira Fábio Belo
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